Baas Vivendi boos op activist Elliott

BARCELONA (AFN) - De huidige chaos bij Telecom Italia is puur en alleen de schuld van de activistische investeerder Elliott Management. Dat zei Vivendi-baas Arnaud de Puyfontaine vrijdag tijdens een bijeenkomst in Barcelona. Vivendi is de grootste aandeelhouder van het Italiaanse bedrijf.

Onlangs werd topman Amos Genish van Telecom Italia de laan uitgestuurd, na een strijd over de strategie van het telecombedrijf met Elliott. De investeerder dringt aan op een afsplitsing van een meerderheidsbelang in het vaste telefoonnetwerk van Telecom Italia, terwijl Genish juist de controle over dat onderdeel wilde behouden. Directieleden die op de hand zijn van Elliott keerden zich tegen Genish.

De Puyfontiane noemde het gedwongen vertrek van Genish, die door Vivendi een jaar geleden naar voren was geschoven, volstrekt belachelijk. Ook het idee van de afsplitsing noemde hij achterlijk. Verder bestempelde hij de situatie zoals die nu is als zorgelijk, maar zei ook dat Italië deel blijft uitmaken van de Vivendi-strategie.