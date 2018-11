Icahn gooit handdoek in kwestie Dell

Gepubliceerd op | Views: 765

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse investeerder Carl Icahn gooit de handdoek in de ring in de kwestie Dell. Hij ziet af van een rechtszaak die hij aanspande tegen de computerfabrikant. Ook staakt hij de inspanningen om andere aandeelhouders zo ver te krijgen om zich te blijven verzetten.

Icahn stapte naar de rechter omdat hij vond dat Dell te weinig informatie losliet over het voorgestelde plan om terug te keren naar de aandelenbeurs. Dat gebeurt via de uitruil van gewone aandelen en contanten voor zogenoemde 'tracking stock', waarbij aandeelhouders beperkte eigendomsrechten bezitten. Met de voorgestelde overeenkomst gaat volgens Icahn te veel waarde verloren.

Hij zag evenwel in dat het voeren van een rechtszaak waarschijnlijk niets uithaalt. Volgens Icahn hebben zijn inspanningen er in ieder geval wel toe geleid dat er een betere deal is uitgesleept.