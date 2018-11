Starbucks geeft Pershing Square opkikker

Gepubliceerd op | Views: 310

AMSTERDAM (AFN) - Pershing Square Holdings heeft in het voorbije kwartaal goede zaken gedaan met zijn investering in Starbucks. Ook onder meer beleggingen in ADP, Lowe's en Chipotle droegen bij aan de hogere totale waarde van de beleggingen.

Het in Amsterdam genoteerde investeringsvehikel van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman zag zijn nettovermogenswaarde in het derde kwartaal stijgen met 8,5 procent. Dat is iets meer dan de 7,7 procent stijging van de S&P 500-index, maar wat minder dan die van de Dow-Jonesindex. In het lopende kwartaal, dat nu halverwege is staat de teller op min 5,2. Het negatieve rendement van de Dow en de S&P is echter groter.