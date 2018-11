AMG tekent principeakkoord met Koreanen

Gepubliceerd op | Views: 748

AMSTEDAM (AFN) - Advanced Metallurgical Group (AMG) heeft een voorlopig contract getekend over de levering van lithiumchemicaliën aan het Koreaanse Ecopro. Het gaat volgens de metalenspecialist om een langjarige overeenkomst. Financiële details werden niet gemeld.

In het getekende 'memorandum of understanding' staat vermeld dat AMG een lithiumchemische fabriek in Brazilië bouwt, waarvan de opbrengsten worden geleverd aan Ecopro. De Koreanen gebruiken deze voor de productie van zogeheten kathode-actieve materialen.

AMG-topman Heinz Schimmelbusch is blij een strategische partner te hebben gevonden. De krabbel onder het definitieve akkoord volgt uiterlijk op 12 februari volgend jaar.