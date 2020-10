Core Labs geeft voor 60 miljoen dollar obligaties uit

Core labje heeft natuurlijk net zo'n snoekduik als shell gemaakt,het aandeel is best een waagstuk in deze barre tijden.

Ondanks alle narigheid kon ik toch het aexje opnieuw verslaan van de week, die noteerde een plusje van 0,2%, ik kon dankzij mij Almaar Snellere Maximale Idool een plus van 0,7% in het weekboek noteren,besi die komende week met cijfers komt stuitert op en neer, maar eindigd steeds met neer.

Op de weekstaat van de aex had natuurlijk asml met een + van 22% moeten staan en niet het drama aandeel unibal, asml werd voor zijn schitterende, glasheldere cijfermateriaal en mega orderboek beloond met een weekplusje van 0,76%

Onze super oranje vorst en zijn geliefde Maxima ontvluchtte een code oranjeland, naar een code geel land en kreeg vervolgens een rode kaart,zo gaat dat nu,ook onze prachtige vorst maakt wel eens een inschatingsfoutje, wie niet? het was trouwers niet het enige foutje, hij had nooit met dat smerige regerings duiktuig naar griekeland moeten gaan, maar majestueus met de koninklijke trein, ik ben heel de week, dankzij mijn geavanceerde chippies in mijn terugkijk kastje en beeldscherm op vakantie geweest in zwitserland, oostenrijk, 2x in het breedspoorland portugal en als laatste in ons goede vaderland,de presentator liet ook een steekje vallen,de 2 plan vtjes van talbot noemde hij het onovertroffen materieel 54, de hondekoppen gebouwd door ons prachtige werkspoor,de flop van de 20e eeuw was het sluiten van dit mega mooie spoormaterieel bouwbedrijf!

Vanmorgen heb ik me zelf ook een rode kaart bezorgd in de vorm van nog een maal soeptomaten, prima voor ons zwaar belaste hart, toch denk ik dat er na de hete zomer een strenge winter gaat volgen, hoewel de boeings weer mogen gaan vliegen,hij werd als kooptip gegeven van de week, denk ik dat de steeds naar het noord oosten draaiende wind het raadzaam maakt om aandelen in de schaatsfabrieken te kopen!

Morgen mogen we weer 1 keer met een 1/2 ploegje en beperkt zingen in het heerlijke HUIS van de HEERE verschijnen, het zingen zal voor de urkers wel moeilijk zijn, eerst blokeerde macron hun milieu vriendelijke vistechniek, nu betwist borisje trump hun veel gebruikte visgronden, ook windmolenparken tasten hun boterham aan, alle reden om ps42 vs 2 op het bord te zetten voor deze dierbare zangvrienden.

Maandag ziet hopenlijk borisje in dat samenwerken bestaat uit geven en nemen,niet europa de lasten en hij de lusten,het beursje zal er wel bij varen!! SJALOOM!!!