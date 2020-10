Wall Street verdeeld de dag uit

quote: Kaviaar schreef op 16 oktober 2020 22:59:

[...]



Als we hier ook een kuifkanarie aan het roer krijgen die met lucht, geld maakt.

En nog meer schulden maakt die er al zijn.



Biden for president ;- )

[...]Als we hier ook een kuifkanarie aan het roer krijgen die met lucht, geld maakt.En nog meer schulden maakt die er al zijn.Biden for president ;- )

Ja Biden wilt nog meer steun.Building Back Better agenda, which includes some 800 different policy proposals and will cost some $3 trillion. But before even getting started on that, the Biden team plans to spend a lot of money — probably north of $1 trillion — on a short-term stimulus package.En hoeveel zal er in zijn zakken en die van de Biden clan verdwijnen.