Wall Street verdeeld de dag uit

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen hebben vrijdag in moeten leveren op de duidelijke plussen van eerder en sloten verdeeld. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer positief nieuws over de zoektocht naar een coronavaccin door farmaceut Pfizer. Ook waren er beter dan verwachte cijfers over de winkelverkopen, terwijl de industriële productie juist daalde.

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 28.606,31. De breed samengestelde S&P 500 bleef vrijwel vlak op 3483,81 punten, terwijl techbeurs Nasdaq 0,4 procent verloor tot 11.671,56 punten.

Pfizer (plus 3,8 procent) vraagt mogelijk eind november bij de Amerikaanse medicijnwaakhond om versnelde goedkeuring van zijn potentiële vaccin tegen Covid-19. Die stap hangt af van de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van het middel.

Boeing

Ook Boeing wist de aandacht op zich gericht. Volgens de Europese toezichthouder voor de luchtvaart EASA is de Boeing 737 MAX veilig en mag deze voor het eind van het jaar waarschijnlijk weer vliegen. Het aandeel van de vliegtuigbouwer steeg 1,9 procent.

Beleggers reageren tevens op de nieuwe kwartaalcijfers van Schlumberger (min 8,8 procent), waar wederom een verlies en een flink lagere omzet in de boeken ging. De oliedienstverlener verwacht dat het nog een jaar duurt voordat het bedrijf weer evenveel winst maakt als voor de coronacrisis.

Truckbouwer Navistar maakte een koerssprong van 22,9 procent nadat het een akkoord bereikte met Volkswagen-dochter Traton over een overname. Traton betaalt ongeveer 3,7 miljard dollar voor Navistar waar het al een belang van een kleine 17 procent in had. Maker van elektrische vrachtwagens Nikola kelderde ruim 16 procent nadat de topman van het bedrijf had gezegd dat Nikola ook zonder een deal met General Motors zal overleven

Twitter

Verder heeft Twitter (min 0,5 procent) zijn beleid over het blokkeren van mogelijk gehackte informatie versoepeld, na een storm van kritiek over vermeende partijdigheid in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Onlangs blokkeerde Twitter een voor presidentskandidaat Joe Biden schadelijk bericht over zaken van zijn zoon in Oekraïne.

De euro was 1,1716 dollar waard, tegenover 1,1718 dollar bij de slotbel op de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 40,76 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 42,81 dollar per vat.