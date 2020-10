Wall Street houdt winst vast

Achter ( of voor ) de schermen zijn namelijk grote machten bezig de Dow te ondersteunen dan wel snelle koersdaling te voorkomen. Tja, want de VS is een wereldmacht op dat gebied, dus iedereen in de wereld moet deze trend dan ook opvolgen. Dat gebeurt tot op heden niet. Kijk maar naar de Europese beurzen, bijvoorbeeld de DAX die gisteren zo ruim 3% zakte, wordt nu door kleine beleggers opgevijzeld De grote rally's; zijn grote jongens in de hoop dat particulieren de trend blijven onderhouden, dan wel instappen. Tja want 0% procent rente van de bank is ook niks Ze zijn er wel, maar veel te weinig om die ballon verder op te blazen, want die durven niet in deze onbegrijpelijke chaos te stappen. Dus stop dat geld dan maar in een oude sok. Dan rest nog alleen gokkers die het lef hebben om in te stappen en dan toch geld blijven verliezen . Maar we hebben ook Brokers waarvan ik denk dat ze de boel ook kunnen manipuleren, dat alles verklaart dat de gemiddelde particulier c.q. gokker 80% verliezen lijdt en niet begrijpt waarom koersen dalen en of stijgen. De Dow Jones zie ik nu ( ten tijde van dit schrijven) die onbegrijpelijk ( dan wel gemanipuleerd zag stijgen rond 15.30 uur ) . zie ik nu hééél langzaam voorzichtig dalen. Ik denk dat bij sluitingstijd weinig van de 275 punten rally overblijft, mits dat voorsluitigingstijd er weer geld wordt ingepompt door de grote jongensMaar ik blijf positief en geef het advies - wees een lange termijn belegger , als je nog jong bent, want sinds 1929 stijgt de beurs alleen nog maar www.facebook.com/ruud.kist.54