'Uber zoekt partner voor Uber Elevate'

Gepubliceerd op | Views: 117

SAN FRANCISCO (AFN) - Uber kijkt naar alternatieven voor Uber Elevate, de dienst van het bedrijf die taxiritjes in kleine verticaal opstijgende en landende vliegtuigjes wil gaan aanbieden. Het bedrijf achter taxidienst Uber en maaltijdbezorger Uber Eats kijkt naar samenwerkingen of een gedeeltelijke verkoop, meldt het Amerikaanse medium Axios op basis van ingewijden.

Uber-topman Dara Khosrowshahi is er veel aan gelegen om Uber winstgevend te maken. Daarvoor moet in de kosten worden gesneden en de ontwikkeling van Uber Elevate is zeer kostbaar. De dienst wil in 2023 van start gaan.