Europese beurzen zetten stijging door

quote: beginnendebelegger schreef op 16 oktober 2020 16:11:

wat een ongelofelijke onzin dat de beurzen stijgen. op basis van wat dan?

wat een ongelofelijke onzin dat de beurzen stijgen. op basis van wat dan?

Ready for another round of stimulus?Productiviteit is lager dan pre-corona, werkeloosheidscijfers met name in de VS zijn ook niet echt rooskleuring. Second wave incoming.Echter de printers bij de CB's blijven op volle toeren draaien.Now what?!Fundamenteel heb je een punt, maar he, wie wil er nu verlies nemen?! Blijven blazen in die bubbel.