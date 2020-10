Analisten verwachten dat Philips groeit

Gepubliceerd op | Views: 693

AMSTERDAM (AFN) - Bij de handelsupdate van Philips komende maandag wordt duidelijk of het bedrijf de eerder uitgesproken groeiverwachtingen kan waar maken. De omzet en winst bleef in het tweede kwartaal nog achter bij de resultaten van vorig jaar. De maker van medische apparatuur sprak bij de presentatie van die cijfers de verwachting uit in de tweede helft van het jaar weer te kunnen groeien.

Volgens analistenschattingen die door het bedrijf zelf zijn verzameld, zal Philips het derde kwartaal een omzet van 4,8 miljard euro hebben geboekt, tegen 4,7 miljard euro een jaar eerder. Daarbij zal het aangepaste bedrijfsresultaat uitkomen op 630 miljoen euro, tegen 582 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar. Onder de streep zal 274 miljoen euro overblijven, zo is de verwachting.

De divisie voor medische hulpmiddelen, Connected Care, zal hebben geprofiteerd van de groeiende vraag naar bijvoorbeeld beademingsapparatuur. Aan de andere kant zal de afzet van consumentenelektronica nog achter blijven. Philips verkocht in het eerste halfjaar meer CT-scanners, beademingsapparatuur en systemen waarmee patiënten in de gaten worden gehouden. Van die producten, die voor de behandeling van coronapatiënten nodig zijn, werd de productie ook opgeschroefd. Zo steeg het aantal nieuwe orders voor Philips met meer dan een kwart.

Ook wordt uitgekeken naar eventuele updates over de plannen van Philips voor zijn huishoudelijke apparaten. In januari werd bekend dat binnen het bedrijf een juridische structuur werd opgezet voor het onderdeel. Dat zou maximaal anderhalf jaar in beslag nemen. Volgens Philips past de tak van huishoudelijke apparaten niet in de toekomst van het bedrijf, dat zich als gezondheidstechnologieconcern heeft ontwikkeld.

Philips opent maandag voorbeurs de boeken.