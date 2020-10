'Hogere opening voorzien op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 169

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan vrijdag naar verwachting voor een hogere opening. Daarmee zouden de graadmeters net als in Europa enig herstel tonen na de koersverliezen in de afgelopen dagen. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer positief nieuws over de zoektocht naar een coronavaccin door farmaceut Pfizer. Verder kwam uit nieuwe macro-economische cijfers naar voren dat de Amerikaanse winkelverkopen in september sterker zijn aangetrokken dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Pfizer vraagt mogelijk eind november bij de Amerikaanse medicijnwaakhond om versnelde goedkeuring van zijn potentiële vaccin tegen Covid-19. Die stap hangt af van de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van het middel, schrijft topman Albert Bourla in een open brief. De Amerikaanse toezichthouder FDA kan in noodgevallen groen licht geven voor het gebruik van geneesmiddelen voordat ze een officieel en langdurig goedkeuringsproces hebben doorlopen.

Ook Boeing wist de aandacht op zich gericht. Volgens de Europese toezichthouder voor de luchtvaart EASA is de Boeing 737 MAX veilig en mag deze voor het eind van het jaar waarschijnlijk weer vliegen. EASA verwacht dat het papierwerk voor de toelating van het vliegtuig volgende maand afgerond kan worden. Dan volgt nog een periode waarin andere partijen hierop mogen reageren. De Amerikaanse FAA legt ook de laatste hand aan de definitieve eisen die ze stelt aan software-updates voor de MAX. Naar verwachting geven de Amerikanen in november eveneens toestemming om weer te vliegen met het toestel.

Schlumberger

Beleggers reageren tevens op de nieuwe kwartaalcijfers van Schlumberger, waar wederom een verlies en een flink lagere omzet in de boeken ging. De oliedienstverlener verwacht dat het nog een jaar duurt voordat het bedrijf weer evenveel winst maakt als voor de coronacrisis.

Verder heeft Twitter zijn beleid over het blokkeren van mogelijk gehackte informatie versoepeld, na een storm van kritiek over vermeende partijdigheid in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Onlangs blokkeerde Twitter een voor presidentskandidaat Joe Biden schadelijk bericht over zaken van zijn zoon in Oekraïne, waar Biden destijds als vicepresident bij betrokken zou zijn geweest. Het bedrijf wil nu voorzichtiger zijn met dergelijke blokkades op basis van vermoedens van gehackte informatie.

De graadmeters in New York zijn donderdag licht lager de handel uitgegaan. Beleggers wogen de kans op een doorbraak in de politieke impasse rond een nieuw steunpakket. Verder hing de opleving van het nieuwe coronavirus boven de markt, nu de angst voor economische schade door lockdowns toeneemt. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 28.494,20 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3483,34 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in tot 11.713,87 punten.