'Vastgoedfonds URW doet Oostenrijks winkelcentrum in de verkoop'

De Shopping City Süd is een winkelcentrum in Vösendorf en Wiener Neudorf, ten zuiden van Wenen, Oostenrijk. Met een verhuurbare oppervlakte van 235.000 m² is het het grootste winkelcentrum van Oostenrijk. Het telt meer dan 330 winkels en heeft ongeveer 5.000 medewerkers.Bron : www.google.nl/search?ei=OTeKX5eDBYz4k...