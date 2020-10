Export eurozone blijft flink onder niveau

Het beursje heeft vandaag weer geen last van alle corona perikelen,hij gaat heel leuk in de plus,het AD vermelde vanmorgen dat er een sterk toenemende druk is tegen de wel extreem doorgevoerde maatregelen om het corona virus er onder te krijgen,nu ik deel wel de mening dat alles veel te ver is geknecht en daar bereik je nu helemaal niks mee, alleen een zeer zware ekonomische ramp!!

Waarom ik daar ons beursje voor wil behoeden, heeft als eenvoudige reden, dat al die maatregelen er maximaal voor zorgen dat er geen volksimmuniteit komt en dat is nu juist het geheim van onze SCHEPPER, HIJ heeft ons lichaam met een schitterend afweer systeem geschapen,elk gezond etend en levend mens word van corona een weekje ziek zwak en misselijk en is daarna niet meer vatbaar voor corona, luisteren naar de Opperste Wijsheid zal ons giga veel meer in de goede richting duwen dan al dit angsthazen gehannes van ons kabinet, het beursje lijkt al behoorlijk corona immuun te zijn, een blakende gezondheid toegewenst!!