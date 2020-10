Beurzen tonen herstel na forse verliesbeurt

Gepubliceerd op | Views: 26

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen toonden vrijdag wat herstel na de flinke koersverliezen een dag eerder. Beleggers bleven wel voorzichtig door de opleving van het coronavirus in veel Europese landen en de strengere maatregelen om het virus in te dammen. Op het Damrak ging biotechnologiebedrijf Galapagos in de uitverkoop, na teleurstellende onderzoeksresultaten van een kandidaat-medicijn.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 563,81 punten. Een dag eerder raakte de hoofdindex 2 procent kwijt. De MidKap klom 0,5 procent tot 842,38 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent.

Galapagos sloot de rij bij de hoofdfondsen, met een verlies van 8,8 procent. Het biotechnologiebedrijf is op een tegenvaller gestuit bij onderzoek naar een potentieel middel tegen artrose. Daar kwam geen significant bewijs uit naar voren dat het kandidaat-medicijn verlies aan kraakbeen in de knie bij patiënten met artrose tegengaat. Het onderzoek werd in samenwerking met de Franse farmaceut Servier uitgevoerd.

ArcelorMittal

Koploper in de AEX was staalmaker ArcelorMittal, met een winst van 3,9 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway volgde met een plus van 3 procent na adviesverhoging door HSBC. In de MidKap was verlichtingsbedrijf Signify (plus 2,6 procent) de grootste stijger. Fugro stond opnieuw onderaan met een min van 2,6 procent. De bodemonderzoeker kelderde donderdag al bijna 12 procent door de vrees dat het bedrijf nieuwe aandelen gaat uitgeven.

In Frankfurt maakte Thyssenkrupp een koerssprong van 15,6 procent. Het Britse staalconcern Liberty Steel heeft een bod uitgebracht op de verlieslatende staaltak van het Duitse industrieconcern. Daimler won 3,6 procent. De Duitse automaker denkt zijn vooruitzichten voor heel 2020 opwaarts bij te kunnen stellen dankzij beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal. Ook de andere autobouwers, zoals het Franse Renault (plus 3,5 procent), waren in trek, nadat de autoverkopen in Europa in september voor het eerst dit jaar een stijging lieten zien.

Louis Vuitton Moët Hennessy

In Parijs steeg Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) dik 6 procent. Het Franse luxeconcern wist de schade van de coronacrisis afgelopen kwartaal beperkt te houden dankzij een opleving in de verkoop van luxetassen en andere modeartikelen.

De euro was 1,1711 dollar waard, tegenover 1,1704 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 40,70 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 42,82 dollar per vat.