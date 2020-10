'Tegenvaller Galapagos is bij erg lastige kwaal'

Gepubliceerd op | Views: 4.290 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe onderzoekstegenvaller bij Galapagos bevestigt dat zogeheten osteaoarthritis een erg lastige kwaal is om te behandelen. Dat merken analisten van KBC Securities op na de melding van de biotechnoloog dat er geen statistisch significant bewijs is gevonden dat het kandidaat-medicijn GLPG1972 verlies aan kraakbeen in de knie bij patiënten met artrose tegengaat.

De marktvorser hebben besloten om vanwege het nieuws hun koersdoel voor Galapagos met 7 euro te verlagen tot 138 euro. GLPG1972 was goed voor circa 5 procent van de oorspronkelijke waardering van het aandeel door KBC. Het advies voor Galapagos blijft wel gehandhaaft op buy.

Het aandeel ging vrijdag in de vroege handel op de Amsterdamse beurs flink omlaag. Enkele minuten na de openingsbel noteerde Galapagos 7,8 procent in de min op 108,45 euro. Daarmee was het fonds met afstand de grootste daler in de AEX.