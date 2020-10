'Kleine openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal vrijdag naar verwachting met een kleine winst openen. Ook de andere Europese beurzen lijken licht hoger te beginnen na de forse verliesbeurt een dag eerder. Beleggers blijven terughoudend door de opleving van het coronavirus in veel Europese landen en de strengere maatregelen om het virus in te dammen.

Op het Damrak staat Galapagos in de schijnwerpers. Het biotechnologiebedrijf is op een tegenvaller gestuit bij onderzoek naar een potentieel middel tegen artrose. Uit het onderzoek kwam geen statistisch significant bewijs dat het kandidaat-medicijn verlies aan kraakbeen in de knie bij patiënten met artrose tegengaat. Het onderzoek werd in samenwerking met de Franse farmaceut Servier uitgevoerd.

Het aandeel Just Eat Takeaway zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor het maaltijdbestelbedrijf op.

Core Laboratories

Core Laboratories liet weten in het vierde kwartaal een dividend van 0,01 dollar per aandeel in contanten te betalen. Dat is even veel als in het voorgaande kwartaal. Om de moeilijke situatie rond meer de coronacrisis het hoofd te bieden besloot de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie eerder dit jaar om zijn kwartaaldividend te verlagen. Voor heel het jaar komt de dividenduitbetaling uit op 0,28 dollar per aandeel.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Daimler. De Duitse automaker denkt zijn vooruitzichten voor heel 2020 binnenkort opwaarts bij te kunnen stellen. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz presteerde in het voorbije kwartaal boven de eigen verwachtingen. Door een sneller dan voorzien herstel van de autoverkopen in combinatie met kostenbesparingen, valt het bedrijfsresultaat veel hoger uit dan kenners hadden verwacht.

Louis Vuitton Moët Hennessy

In Parijs kwam Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) met een handelsupdate. Het Franse luxeconcern boekte afgelopen kwartaal minder omzet, maar de schade van de coronacrisis is minder groot dan in het voorjaar. Vooral een opleving in de verkoop van luxe tassen en andere modeartikelen beperkte de schade.

De Europese beurzen sloten donderdag flink lager. De AEX-index zakte 2 procent tot 560,47 punten en de MidKap daalde 1,6 procent tot 838,07 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 2,5 procent. Wall Street hield het verlies beperkt. De Dow-Jonesindex daalde 0,1 procent tot 28.494,20 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent en techbeurs Nasdaq leverde 0,5 procent in.

De euro was 1,1708 dollar waard, tegenover 1,1704 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 40,64 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 42,78 dollar per vat.