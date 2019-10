Fed iets minder positief over economie VS

quote:

Wat is bubbel ?Vroeger kon je een huis kopen van 14.000 gulden. Dat deed Rembrandt toen hij een mooie pand kocht in Adam.Nu kun je het wel vergeten voor 14.000 gulden een grachten pand bemachtigen in Adam.Ach, voor de 1 is 700 AEX een bubbel.In 2030 lachen wij om 700.Alles is relatief.Zeker, tulpenbollen waren ook 10.000 gulden per stuk. Dus om houvast te zoeken kijk ik naar economische ontwikkelingen, outlook bedrijven, koerwinstverhoudingen etc. Op basis hiervan staan we nu relatief hoog. Historich gezien geeft dat een reactie neerwaarts. Kan 7 jaar of langer duren maar dan veert het wel weer op. En in 2030 kunnen idd wel op 900 of 1000 staan. Maar zover reikt mijn beleggingsvisie niet. Geen zin om de komende jaren tegen verliezen aan te kijken.