Kleine minnen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 143

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie licht lager. Beleggers blijven gespitst op ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Tegenvallende cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen drukten het sentiment. Verder opende weer een reeks bedrijven de boeken.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 26.996 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2986 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent tot 8111 punten.

Op de financiële markten is er enige vrees dat de aanhoudende spanningen in Hongkong gevolgen kunnen hebben voor de Amerikaans-Chinees handelsdeal nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wet goedkeurde die de demonstranten in Hongkong steunt. Peking dreigt terug te slaan tegen Washington, mogelijk op het vlak van handel. President Trump denkt nog altijd dat er volgende maand een handtekening gezet kan worden onder het recent gesloten akkoord met Peking.

Bank

Bank of America ging 1,9 procent omhoog dankzij meevallende resultaten. Ook United Airlines (plus 2,6 procent) won na cijfers. Dit kwam ook omdat de luchtvaartonderneming zijn verwachtingen voor 2019 opwaarts bijstelde. Farmaceut Abbott Laboratories verloor 0,5 procent nadat het de boeken opende.

General Motors won 1,6 procent. De automaker bereikte een onderhandelingsresultaat met vakbond United Auto Workers (UAW) over een nieuwe cao. De leden moeten nog instemmen met het resultaat. De bond beslist donderdag of acties, die al weken aanhouden bij het bedrijf, worden voortgezet.

MGM

MGM Resorts noteerde 1,9 procent lager na de verkoop van het bekende hotel en casino Bellagio in Las Vegas aan investeerder Blackstone voor meer dan 4 miljard dollar. Ook het hotel en casino Circus Circus in Las Vegas wordt verkocht door MGM.

De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten gingen in september onverwacht omlaag ten opzichte van de voorgaande maand. Het is voor het eerst sinds februari dat de winkelverkopen dalen.

De euro was 1,1077 dollar waard, tegen 1,1066 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 53,38 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 59,44 dollar per vat.