SBM regelt financiering voor FPSO

SCHIEDAM (AFN) - SBM Offshore heeft een kredietovereenkomst gesloten met een negental banken van in totaal 1,1 miljard dollar. Het geld is bedoeld voor de bouw van productie- en opslagschip (FPSO) Liza Unity.

De maritiem oliedienstverlener verwacht de lening volledig op te nemen, gefaseerd over de bouwperiode van de FPSO. De projectlening heeft een looptijd van twee jaar na voltooiing, in overeenstemming met de duur van het contract, en heeft ​​een variabele rentekost van LIBOR plus 1,5 procent.

Het ontwerp van de Liza Unity is volgens SBM gebaseerd op het Fast4Ward-programma. De FPSO zal 220.000 vaten olie per dag kunnen produceren en heeft een gasbehandelingscapaciteit van 400 miljoen kubieke voet per dag en een waterinjectiecapaciteit van 250.000 vaten per dag.

De FPSO wordt volgens SBM verspreid afgemeerd in waterdiepte van ongeveer 1600 meter en kan ongeveer 2 miljoen vaten ruwe olie opslaan.