TomTom en IMCD onderuit op rood Damrak

Daling TomTom is ongegrond omdat sommige analisten het aandeel niet goed lezen.

Tevens vandaag tussen de regels bekend geworden dat Tesla ook gebruik maakt van TomTom.







Maar bottomline TomTom doet gewoon goede zaken (Automotive operationeel 23% omhoog).



FCF 50% omhoog in Q3, Tita Taco de goochelaar voorkomt belasting betaling en de net cash is jaareinde 440mln. Met Automotive backlog van 1,6mrd (marge >75%) en huidige ondernemingswaarde van 850mln gewoon veel en veel te goedkoop.



Kijk naar de FCF als feit, de gerapporteerde winst is slechts een mening (had zo consensus kunnen overtreffen indien de unbilled revenues wat minder was laten oplopen.





Morgen nieuwe analisten inzichten, buy adviezen en hogere koersdoelen.

Beleggen is vooruit kijken en extrapoleren trend, trend is vet omhoog bij TomTom.



Morgen hopelijk dik herstel en de komende periode snel naar de top (€11,88) van 6 weken geleden!!