Trump: ondertekening deal China in november

De Chinese muur heeft een veel grotere impact op het leven in China gekregen dan wij beleven. De muur was een verdedigingswal tegen de barbaren uit het noorden, die kwamen moorden. Die muur verenigde de Chinezen om te vechten tegen alles wat van buiten komt. Alles was geoorloofd. Iets afnemen van de "vijand" verward met "de vreemde" is geen stelen, het is jezelf, jouw familie helpen en beschermen. Dat is de cultuur geworden. Rondom de familie in China staat een muur. Binnen die muur wordt alles verdeeld. Zodra jij werk voor een chinees en extra dingen voor hem doet en regelt ben je een goeie in zijn ogen en je geloofd de blije vriendelijke lach. Zodra je leeg gezogen bent wordt je weggegooid. Want jij zit niet binnen de muur, ook al denk je dat, de klap komt en je gaat nat. Dat is het probleem waar Trump tegenaan loopt. Toezeggingen worden weer ingetrokken, want jij, wij behoren niet tot de familie. We zijn vreemden en die mogen worden uitgezogen, bestolen. En voor de chinees is dat geen stelen het is het beschermen van zijn familie. Komaan, de muur is zelfs zichtbaar vanaf de maan.