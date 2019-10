'Stel snel drempelwaarde stikstof in'

Hopeloos. Aanpak begint met een landelijk cultuurstandpunt. We moeten minderen. Minder consumeren, minder mensen. De schade aan de aarde en onszelf is de vervuiling per individu maal het aantal mensen. Eerst vaststellen dat het meer meer meer een doodlopende weg is. We kunnen dit piepkleine landje niet vol blijven bouwen en de toename van de bevolking als een vaststaand gegeven blijven beschouwen.

Het aantal mensen op deze aarde kan zo niet blijven groeien.

Sinds ik geboren ben, is de wereldbevolking bijna verdubbeld. Geen politicus die daar publiekelijk wat van vindt.

Maar wat doen we, de heilige huisjes blijven heilige huisjes en we zijn alleen maar op zoek naar methoden om toch verder te gaan. Om toch te kunnen blijven bouwen en produceren voor de almaar uitdijende bevolking. Rijden richting een afgrond, we weten het, en we geven gas bij.