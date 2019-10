Gepubliceerd op | Views: 1.456

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond woensdagmiddag in het rood. Chipmachinemaker ASML stond daarbij bij de sterkste dalers na een handelsupdate. Ook de cijfers van TomTom werden niet goed ontvangen. Het aandeel van de navigatiedienstverlener stond onderaan in de MidKap. Signify won op het Damrak terrein na een grote overname door het verlichtingsbedrijf.

De AEX stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,4 procent lager op 577,83 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 852,32 punten. Parijs verloor een fractie en Frankfurt won 0,3 procent.

Londen zakte 0,4 procent. De hoop op een brexitdeal is tanende nu de Noord-Ierse unionistische DUP-partij, een bondgenoot van de regering van premier Boris Johnson, bezwaar zou hebben gemaakt tegen de nieuwe brexitplannen waardoor de onderhandelingen in een impasse zijn geraakt.

Verlies

In de AEX verloor ASML 3,7 procent. De chipmachinemaker boekte het voorbije kwartaal meer winst op een hogere omzet. Sommige kenners zagen na de handelsupdate een goed moment om winsten te nemen. Chemicaliëndistributeur IMCD was de sterkste daler in de hoofdindex met een min van 4,9 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO.

TomTom zag 5,7 procent van zijn beurswaarde verdampen. De navigatiespecialist zag de omzet afgelopen kwartaal dalen en verlaagde zijn omzetverwachting voor dit jaar. Signify won bij de middelgrote fondsen 2,4 procent. Het verlichtingsbedrijf neemt het Amerikaanse Cooper Lighting Solutions over voor 1,4 miljard dollar. Verder won Air France-KLM 0,7 procent. Virgin Atlantic sluit zich aan bij de alliantie tussen Air France-KLM en China Eastern.

Pharming

Pharming raakte bij de kleinere fondsen bijna 12 procent kwijt. Het biotechnologiebedrijf wordt door de Australische branchegenoot CSL beschuldigd van het aanzetten tot bedrijfsspionage.

De Britse verkoper van kleding en cosmetica ASOS kreeg er 24 procent bij in Londen na een handelsupdate. In Frankfurt was Thyssenkrupp (plus 5 procent) een opvallende stijger. Een aantal investeerders heeft zich gemengd in de strijd om de liftentak van het Duitse industrieconcern.

De euro was 1,1045 dollar waard, tegen 1,1039 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 53,00 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 58,83 dollar per vat.