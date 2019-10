Afschrijving drukt winst Bank of America

Gepubliceerd op | Views: 16

CHARLOTTE (AFN) - Bank of America heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst behaald. Dat kwam door een miljardenafschrijving op het stopzetten van een samenwerkingsverband rond betalingsdiensten. Exclusief die bijzondere post was sprake van een hogere winst voor het Amerikaanse financiële concern.

De nettowinst in het derde kwartaal bedroeg 5,8 miljard dollar, tegen 7,2 miljard dollar een jaar geleden. Exclusief de afschrijving was de winst 7,5 miljard dollar. De baten kwamen uit op 22,8 miljard dollar. Dat was 22,7 miljard dollar een jaar terug. Bank of America verstrekte meer leningen aan bedrijven en consumenten en boekte meer inkomsten uit diensten rond vermogensbeheer en zakenbankieren. Wel had de bank te kampen met de lagere rentes.

Topman Brian Moynihan van Bank of America sprak in een toelichting van een sterke set cijfers voor de bank, in een bescheiden groeiende economie. De resultaten waren beter dan analisten hadden verwacht.