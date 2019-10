Beurzen wachten op brexitoverleg

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen deden woensdag een stapje terug. De hoop op een brexitdeal, die een dag eerder nog zorgde voor stevige koerswinsten, nam wat af na berichten dat de Britse regering pessimistisch is over een nieuw akkoord. Op het Damrak werd TomTom flink lager gezet na een handelsbericht. Signify won terrein na een grote overname door het verlichtingsbedrijf.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel vlak op 579,97 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 850,60 punten. Parijs verloor 0,2 procent en Frankfurt won 0,1 procent. Londen zakte 0,2 procent. De Noord-Ierse unionistische DUP-partij, een bondgenoot van de regering van premier Boris Johnson, zou bezwaar hebben gemaakt tegen de nieuwe brexitplannen waardoor de onderhandelingen in een impasse zijn geraakt.

TomTom sloot de rij in de MidKap met een min van 5 procent. De navigatiespecialist zag de omzet afgelopen kwartaal dalen en verlaagde zijn omzetverwachting voor dit jaar. Signify won 1,1 procent. Het verlichtingsbedrijf neemt het Amerikaanse Cooper Lighting Solutions over voor 1,4 miljard dollar.

Beschuldiging Pharming

In de AEX stond verzekeraar ASR onderaan met een verlies van 3 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD daalde 2,7 procent na een adviesverlaging door ABN AMRO. ASML verloor 0,4 procent. De chipmachinemaker boekte meer omzet en winst in het derde kwartaal. Volgens analisten van Citigroup lagen de resultaten in lijn met de verwachtingen. RELX was de sterkste stijger met een plus van 1,9 procent.

Pharming raakte bijna 13 procent kwijt. Het biotechnologiebedrijf wordt door de Australische branchegenoot CSL beschuldigd van het aanzetten tot bedrijfsspionage. Volgens CSL heeft een onderzoeker van het bedrijf die is overgestapt naar Pharming gegevens gestolen. Pharming ontkent de gegevens te hebben gebruikt.

ASOS

In Zürich klom Roche 0,8 procent. De Zwitserse farmaceut heeft zijn omzetprognose voor dit jaar weer aangescherpt. ASOS kreeg er 18 procent bij in Londen na een goed ontvangen handelsupdate van de Britse verkoper van kleding en cosmetica.

De euro was 1,1023 dollar waard, tegen 1,1039 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 52,65 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs tot 58,47 dollar per vat.