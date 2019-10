Inflatie eurozone zakt naar 0,8 procent

Gepubliceerd op | Views: 947 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in september gedaald tot 0,8 procent op jaarbasis, van 1 procent in augustus. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een definitief cijfer.

Bij een voorlopige raming werd nog een inflatie gemeld van 0,9 procent en economen hadden in doorsnee verwacht dat dit cijfer gehandhaafd zou worden. De kerninflatie, zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, steeg tot 1 procent van 0,9 procent in augustus. Op maandbasis gingen de consumentenprijzen in het eurogebied met 0,2 procent omhoog.

Voor de gehele Europese Unie werd een inflatie gemeten van 1,2 procent op jaarbasis en 0,2 procent op maandbasis.

Binnen de EU was in twintig lidstaten sprake van een daling van de inflatie. In vijf lidstaten was die onveranderd en in twee landen stegen de consumentenprijzen. In Roemenië werd de hoogste inflatie gemeten met 3,5 procent. Eurostat meldde voor Nederland een inflatie van 2,7 procent op jaarbasis. Op maandbasis daalden de Nederlandse consumentenprijzen vorige maand met 1,1 procent, aldus het statistiekbureau.