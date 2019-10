'Redelijke kwartaalcijfers TomTom'

Het aandeel Tomtom is een groei aandeel op de langere termijn, geen aandeel waar uit je moet vasthouden aan kwartaal cijfertjes.



Als je kijk naar de activiteiten van Transformatica of Auttonoom rijden en de toekomst wat nu al bij veel nieuwe auto's al mogelijk is, ziet de toekomst er goed uit voor Tomtom. Het aandeel zal in de toekomst zeker 3 dubbelle kunnen stijgen ten opzichten van de huidige koers momenteel.



Maar wat misschien nog wel veel beter is, dat ze in de toekomst door een grotere partij kunnen worden overgenomen, om van uit die tacktiek te kunnen verder groeien. Er gingen al eerdere geruchten over een mogelijke overnamen door andere partij. In dat senario zou het aandeel Tomtom hier door extra kunnen stijgen exclusief mogelijk Dividend.