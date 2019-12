'Orderboek springt eruit bij cijfers ASML'

Dat het orderboek er goed uit ziet is klopt en is zeker positief. Er hoort echter wel een kanttekening bij.



Op basis van het Samsung nieuws van gisteren (als dat bericht correct was) hebben we gezien dat in het orderboek ook orders kunnen staan die pas in 2021 en 2022 uitgeleverd worden. De vraag is dus of klanten van ASML veiligheidshalve eerder bestellen, of dat er daadwerkelijk sprake is van een groeiend orderbedrag.



Correct me if I am wrong.