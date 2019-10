Pharming ontkent gebruik data concurrent

In elk bedrijf heb je wisseling van mensen die een toppositie innemen en meestal komen die mensen van soortgelijke bedrijven Dus de kennis nemen ze dan ook mee van het bedrijf dat ze verlaten hebben.....Bovendien mag die kennis niet zomaar toegepast worden in het bedrijf waar je naar toe gaat omdat het patent dan geschaadt wordt... Als deze man die gestolen heeft dat nog mag pharming die niet gebruiken...

Maar laten we eerlijk zijn in de auto industrie gaan ingenieus van het ene naar het andere bedrijf en ontwerpen een nieuw model auto dat veel weg heeft van waar ze vandaan komen Kijk maar eens naar Korea en china ja zelfs japan die overal mensen hebben weggekocht,,,,

Ik denk dat dit Australisch bedrijf een slaatje eruit wil slaan en pharming beschuldigd van zogenaamde bedrijfsspionage Maar voorlopig doet dat de koers niet goed en daar moeten we het mee doen