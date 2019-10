'ASML en TomTom in focus op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.940

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal woensdag naar verwachting lager openen. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk in het rood beginnen. Op het Damrak kwamen chipmachinemaker ASML en navigatiespecialist TomTom met kwartaalcijfers. Daarnaast kondigde verlichtingsbedrijf Signify een grote overname aan.

Aan het brexitfront zijn de Britse regering en de EU het bijna eens over een regeling voor Noord-Ierland na de brexit. Volgens de Britse krant The Guardian komt de regeling neer op grenscontroles langs de Ierse Zee. Het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) zou formeel wel binnen het douanegebied van het Verenigd Koninkrijk blijven.

ASML boekte meer omzet en winst in het derde kwartaal. Topman Peter Wennink sprak van "klinkende cijfers". De chipmachinemaker kondigde verder aan voortaan weer op halfjaarlijkse basis dividend te gaan uitkeren aan zijn aandeelhouders. ASML meldde verder dat het bedrijf volgend jaar beslist over een nieuwe aandeleninkoop.

Overname Signify

TomTom verlaagde zijn omzetverwachting voor dit jaar licht. De navigatiedienstverlener krikte bij zijn halfjaarcijfers de verwachtingen nog op tot zeker 700 miljoen euro. Nu is dat bijgesteld naar "rond de 700 miljoen euro". Het bedrijf zag zijn omzet in het derde kwartaal dalen met 7 procent tot 164 miljoen euro. Dat was iets lager dan waar analisten op rekenden. De onderneming werd wel positiever over zijn winstverwachting.

Verlichtingsbedrijf Signify neemt het Amerikaanse Cooper Lighting Solutions over voor 1,4 miljard dollar. Het Nederlandse bedrijf wil daarmee zijn positie in de Noord-Amerikaanse markt versterken. Volgens Signify wordt de overname geheel gefinancierd met schuld.

Koersen

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX-index klom 0,8 procent tot 579,87 punten en de MidKap won 0,8 procent tot 853,51 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,2 procent. Londen bleef vrijwel vlak door een flinke stijging van het Britse pond. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 27.024,80 punten. De brede S&P 500 won 1 procent en technologiebeurs Nasdag steeg 1,2 procent.

De euro was 1,1034 dollar waard, tegen 1,1039 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 53,06 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 58,99 dollar per vat.