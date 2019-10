Gepubliceerd op | Views: 838 | Onderwerpen: autoindustrie, Europa

BRUSSEL (AFN) - De verkoop van nieuwe personenwagens in de Europese Unie is in september flink gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Volgens autobranchevereniging ACEA ging de verkoop met 14,5 procent omhoog tot bijna 1,25 miljoen auto's.

In september vorig jaar stond de autoverkoop in de EU juist nog onder druk door de invoering van strengere emissietesten, waardoor de vergelijkingsbasis laag uitvalt. In vrijwel alle Europese landen zat de autoverkoop vorige maand in de lift. In vier van de vijf grote automarkten was dubbelcijferige groei te zien. In Groot-Brittannië was een bescheiden verkoopstijging te zien, mede door de onzekerheid rond de brexit.

In Nederland steeg de verkoop van nieuwe personenauto's in september met 30 procent tot 38.122 stuks ten opzichte van een jaar eerder.