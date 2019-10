ASML voert resultaten verder op

Gepubliceerd op | Views: 1.092

VELDHOVEN (AFN) - ASML heeft zijn omzet en winst in het derde kwartaal opgevoerd ten opzichte van de voorgaande periode. Topman Peter Wennink spreekt van "klinkende cijfers". De chipmachinemaker kondigde verder aan voortaan weer op halfjaarlijkse basis dividend te gaan uitkeren aan zijn aandeelhouders.

De opbrengsten bedroegen een kleine 3 miljard euro, van 2,6 miljard euro in het voorgaande kwartaal. Onder de streep bleef 627 miljoen euro over, waar een kwartaal terug een nettoresultaat van 476 miljoen euro in de boeken ging.

ASML houdt zijn verkoopprognose voor het hele jaar ongewijzigd. In het vierde kwartaal stijgt de omzet door naar verwachting tot 3,9 miljard euro, met een brutomarge tussen de 48 en 49 procent. Die marge lag afgelopen kwartaal nog 43,7 procent.

In verband met de aanpassing van het dividendbeleid kondigde ASML ook zijn interim-dividend aan. Dat komt uit op 1,05 euro per gewoon aandeel en wordt uitgekeerd in november.