'Kabinet wil rem op vakantievluchten Schiphol'

Met de minister win je geen oorlog mee. Ook het slachtoffer van klimaatdrammers. Bang voor haar reputatie. Selecte omwonenden hebben last van vlieg verkeer en de rest leeft mee en groeit mede dankzij de inkomsten uit Schiphol.



Nederland kijkt naar kleine problemen en maakt er een gigantisch probleem van.

Broeikast probleem, stikstofkwestie, klimaat verandering.. het krijgt een eigen leven en niemand die serieus onderzoekt wat de gevolgen zijn.

Tegen geluiden worden meer gehoord dan als rest van omwonenden er geen last van hebben.



Schiphol is drijvende motor van NL economie alleen NL doet er lacherig over omdat ze niet willen dat burgers dit gaan beseffen.



Andere luchthaven breiden uit en NL stopt vanwege broeikas. We worden het slachtoffer van onze eigen bekrompenheid en hypocrisie en andere landen profiteren door gewoon te groeien.

NL bijdrage is maar 0,0000001% met een lullige oppervlakte op wereld kaart en wij denken door de braafste uit de klas wel even de wereld kunnen veranderen.



NL is over een decennia, de grootste islam land en lopen wij achter in groei, ontwikkeling, welvaart, zorg, technologie vanwege het feit dat we druk maken over kleine problemen en ons zelf de beperkingen opleggen.