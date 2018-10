Sterke cijfers zetten Wall Street op groen

Gepubliceerd op | Views: 470

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag flink in de plus. Een stroom positieve bedrijfsresultaten van onder meer banken Morgan Stanley en Goldman Sachs en medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) waren goed voor het sentiment. Supermarktketen Walmart sneed daarnaast in zijn verwachtingen.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,6 procent hoger op 25.655 punten. De brede S&P 500 ging 1,7 procent omhoog tot 2796 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 2,3 procent bij tot 7601 punten.

Morgan Stanley (plus 5,3 procent) en branchegenoot Goldman Sachs (plus 2,3 procent) werden hoger gezet. Morgan Stanley deed het onder meer goed met de handel in aandelen, vermogensbeheer en het begeleiden van beursgangen. Goldman Sachs verdiende vooral bij de zakenbankactiviteiten meer.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson maakte in het derde kwartaal meer winst op een hogere omzet en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Het aandeel ging 1,6 procent omhoog. Ook investeerder BlackRock (min 4,3 procent) opende de boeken evenals zorgverzekeraar UnitedHealth (plus 4,1 procent).

Walmart werd 2 procent hoger gezet ondanks een winstwaarschuwing. Het winkelconcern nam in mei dit jaar een meerderheidsbelang in het Indiase e-commerce-bedrijf Flipkart voor een bedrag van 16 miljard dollar. De investeringskosten voor Flipkart vallen hoger uit dan eerder voorzien en nemen daarmee een hap uit de winst over 2019. Ook in 2020 zal dit effect worden gevoeld in de resultaten.

Tesla

Tesla ging bijna 5 procent omhoog nadat een schikking tussen de maker van elektrische auto's, topman Elon Musk en beurswaakhond SEC was goedgekeurd door een Amerikaanse rechter. Musk belooft in de schikking binnen 45 dagen op te stappen als voorzitter van Tesla en een boete van 20 miljoen dollar te betalen. Hij blijft wel topman.

Softwarebedrijf Adobe Systems hield vast aan zijn verwachtingen voor het lopende kwartaal. Met zijn doelen voor volgend jaar wist Adobe verder zorgen bij beleggers weg te nemen. Die laaiden op na recent overnamenieuws. Het aandeel maakte een koerssprongetje van ruim 8 procent.

De euro was 1,1579 dollar waard, tegen 1,1591 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 71,96 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder tot 81,39 dollar per vat.