Wall Street verwerkt cijferstroom

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting met winsten aan de sessie beginnen. Beleggers verwerken een grote stroom aan bedrijfsresultaten met onder meer banken Morgan Stanley en Goldman Sachs die de boeken openden. Ook medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) publiceerde kwartaalcijfers. Supermarktketen Walmart sneed daarnaast in zijn verwachtingen.

Naast het cijfergeweld worden ook ontwikkelingen in Europa met een schuin oog gevolgd. Beleggers blijven gespitst op brexit-perikelen en ontwikkelingen in Italië waar nog altijd met begrotingsplannen wordt geworsteld. Het Italiaanse kabinet keurde maandag de eigen begroting voor 2019 goed. Nu moet de Europese Commissie nog akkoord geven. Verder worden cijfers over de industriële productie in de VS bekendgemaakt.

Voor Walmart lijkt een rode beursdag in het verschiet te liggen. Walmart nam in mei dit jaar een meerderheidsbelang in het Indiase e-commerce-bedrijf voor een bedrag van 16 miljard dollar. De investeringskosten voor Flipkart vallen hoger uit dan eerder voorzien en nemen daarmee een hap uit de winst over 2019. Ook in 2020 zal dit effect worden gevoeld in de resultaten.

Morgan Stanley

Morgan Stanley wist afgelopen maanden meer geld te verdienen met de handel in aandelen, met vermogensbeheer en het begeleiden van beursgangen. Ook is de bank optimistisch gestemd over de prestaties voor het hele jaar.

Branchegenoot Goldman Sachs wist de winst ook op te voeren. Vooral bij de zakenbankactiviteiten liepen de inkomsten flink op. Het concern zag tevens de rentebaten toenemen, geholpen door de stijgende rente in de VS.

J&J

J&J maakte in het derde kwartaal meer winst op een hogere omzet en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Ook investeerder BlackRock opende de boeken evenals zorgverzekeraar UnitedHealth.

Softwarebedrijf Adobe Systems hield vast aan zijn verwachtingen voor het lopende kwartaal. Met zijn doelen voor volgend jaar wist Adobe verder zorgen bij beleggers weg te nemen. Die laaiden op na recent overnamenieuws.

De aandelenbeurzen in New York sloten maandag met beperkte verliezen. De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.250,55 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2750,79 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 7430,74 punten.