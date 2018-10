Gepubliceerd op | Views: 563 | Onderwerpen: Goldman Sachs

NEW YORK (AFN) - De grote Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft zijn winst in het derde kwartaal met bijna een vijfde opgevoerd. Vooral bij de zakenbankactiviteiten liepen de inkomsten flink op. Het concern zag tevens de rentebaten toenemen, geholpen door de stijgende rente in de Verenigde Staten.

De totale inkomsten dikten met 4 procent aan tot ruim 8,6 miljard dollar. Groei op onder meer het gebied van handel in aandelen compenseerde een krimp bij de obligatiehandel. De netto rente-inkomsten lagen 17 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar op 856 miljoen dollar. Onder de streep bleef 2,5 miljard dollar over, tegen een winst van 2,1 miljard dollar een jaar terug.

Topman David Solomon spreekt van ,,solide resultaten''. Het is voor het eerst in jaren dat de cijfers van Goldman Sachs niet vergezeld worden van een toelichting van Lloyd Blankfein. Die droeg met ingang van deze maand het stokje over aan Solomon. De in 2006 aangetreden Blankfein was een van de langstzittende topmannen in de Amerikaanse zakenwereld. Blankfein kreeg de afgelopen jaren wel de nodige kritiek. Zo was de rol die de bank speelde bij het ontstaan van de kredietcrisis niet onomstreden.