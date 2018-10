Audi krijgt boete van 800 miljoen euro

Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: autoindustrie

MÜNCHEN (AFN) - Audi moet een boete betalen van 800 miljoen euro vanwege zijn rol in het emissieschandaal met grotere dieselmotoren. De automaker, onderdeel van Volkswagen, bereikte overeenstemming met aanklagers in München over de hoogte van de boete en erkende daarbij ook zijn verantwoordelijkheid. Audi zal geen beroep aantekenen tegen de beslissing.

Bij Audi gaat het om problemen met V6 en V8 dieselmotoren. Die bleken uiteindelijk vervuilender dan gedacht. Door gebruik te maken van sjoemelsoftware wist Audi emissietesten te manipuleren. De gewezen Audi-topman Rupert Stadler wordt verdacht van betrokkenheid bij het gesjoemel. Hij zit al sinds juni vast. De Nederlander Bram Schot is nu tijdelijk topman bij het luxemerk uit Ingolstadt.

Volgens Audi zal de boete een ,,significant effect" hebben op de jaarcijfers. Dit geldt vermoedelijk ook voor de financiële resultaten van moederbedrijf Volkswagen.

De Duitse autosector wordt al enkele jaren geplaagd door het schandaal over sjoemeldiesels nadat automakers de uitstoottests hadden gemanipuleerd. Volkswagen moest eerder al miljarden betalen vanwege de kwestie. De Duitse automaker gaf toe dat wereldwijd 11 miljoen auto's uitgerust waren met dergelijke software.