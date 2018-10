Britse werkloosheid stabiel

Gepubliceerd op | Views: 181 | Onderwerpen: Groot-Britannië, werkloosheid

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De werkloosheid in Groot-Brittannië is in de periode juni tot en met augustus gestabiliseerd op 4 procent ten opzichte van een vorige driemaandelijkse meetperiode. Dat bleek uit cijfers van het Britse statistiekbureau. De werkloosheid bleef op het laagste niveau in ruim 43 jaar staan.

Kenners rekenden er in doorsnee al wel op dat er sprake zou zijn van een vrijwel gelijkblijvend werkloosheidscijfer.

De Britse lonen stegen gemiddeld iets harder dan waar rekening mee werd gehouden. De loongroei van 3,1 procent was de sterkste stijging in bijna tien jaar. De lonen stijgen momenteel harder dan de prijzen, wat in doorsnee goed nieuws is voor Britse huishoudens.