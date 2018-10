'Verlies Volvo-contract smet op cijfers TomTom'

Gepubliceerd op | Views: 3.406

AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom is met beter dan verwachte resultaten op de proppen gekomen. Het verlies van het Volvo-contract zorgt evenwel voor een smet op het handelsbericht. Dat komt naar voren uit verschillende analistenrapporten.

Volgens ING zal Volvo besluiten om over te stappen op navigatiediensten van concurrent Google. In 2016 was Volvo de eerste zogeheten HERE-klant die overstapte naar TomTom. ING sprak destijds van een ,,grote deal" die TomTom wist binnen te slepen. De contractbreuk heeft het bedrijf nu eenmalig een bedrag van 4 miljoen euro opgeleverd, aldus de analisten.

Ook bij Kempen spreken ze over goede prestaties met een vlekje. Kenners verwachten als gevolg van de Volvo-kwestie een negatieve impact op het orderboek van 50 miljoen euro. Ook Kempen wijst op een verdere samenwerking tussen Google en Volvo.

Omzetverbetering

Volgens NIBC waren de cijfers van TomTom veel beter dan voorzien. De omzetverbetering die het bedrijf voor heel 2018 voorziet, bestempelden de NIBC-kenners als voorzichtig.

ING handhaafde zij koopadvies op TomTom met een koersdoel van 14,50 euro. Kempen en NIBC hanteren een advies neutral. Het aandeel TomTom ging in de uitverkoop na een hogere opening. TomTom noteerde omstreeks 09.45 uur 5 procent lager op 6,79 euro.