Beleggers willen meer vrouwen in bedrijfstop

Wat een belachelijke onzin, dus we worden niet meer geselecteerd op bekwaamheid maar op gender. Bewijs eerst maar eens dat de gemiddelde vrouw het beter doet (in de top) dan een man. De volgende stap wordt dan natuurlijk niet selecteren op bekwaamheid, maar op huidskleur of stand v/d ogen of lichaamslengte. Gelukkig maar dat deze heren niet in discriminatie geloven