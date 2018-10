Wereldwijde staalvraag groeit sterker

Gepubliceerd op | Views: 963

TOKIO (AFN/RTR) - De wereldwijde vraag naar staal groeit dit jaar en volgend jaar sterker dan eerder werd voorzien, geholpen door de hogere vraag in ontwikkelde economieën en opkomende landen. Dat schrijft de World Steel Association in een rapport over de mondiale staalmarkt vanuit de jaarvergadering in Tokio.

Voor dit jaar voorziet de brancheorganisatie een groei van de vraag met 3,9 procent tot bijna 1,66 miljard ton. In april werd nog een groei met 1,8 procent voorspeld. Voor 2019 wordt gerekend op een stijging van de mondiale staalvraag met 1,4 procent, van een eerder voorspelde 0,7 procent. Die tragere groei hangt samen met een verwachte afzwakking van de vraag in China volgend jaar.

De World Steel Association wijst wel op onzekerheden voor de staalmarkt, zoals de impact van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict op de wereldwijde economische groei. De landen die zijn aangesloten bij de organisatie zijn goed voor 85 procent van de wereldwijde staalproductie.