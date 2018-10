Einde Volvo-deal raakt TomTom

De onderwaardering is giga.



Telematics kan vrij eenvoudig 2 miljard opbrengen (zie Fleetmatics).



Dan resteert een bedrijf met Consumer (PND-kastjes) en Maps (Automotive + Enterprise).

Alleen al in dat laatste onderdeel is zo'n 4-5 miljard gestopt de afgelopen 10 jaar (aankoop 3 + jaarlijks 100-200 miljoen). In de race naar veiliger (ADAS) en autonoom (HAD) rijden neemt TomTom nu een leidende positie in. Omzet nu nog 0, maar het wordt een markt van tientallen miljarden.