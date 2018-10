Studie Probiodrug gepubliceerd in vakblad

Gepubliceerd op | Views: 800 | Onderwerpen: biotechnologie

HALLE (AFN) - Een studie van biofarmaceut Probiodrug is gepubliceerd in het vakblad Alzheimer’s Research & Therapy. Het gaat om onderzoeksresultaten in een studie naar de veiligheid, tolerantie en werkzaamheid van de glutaminylcyclase-remmer PQ912 bij de ziekte van Alzheimer.

De zogeheten SAPHIR-studie is de eerste klinische studie naar PQ912 bij patiënten met vroege vorm van Alzheimer. Het doel van de studie was om de maximaal getolereerde dosis, doelbezetting en behandelingsgerelateerde farmacodynamische effecten te bepalen.

De resultaten van de SAPHIR-studie zijn volgens het bedrijf zeer bemoedigend en ondersteunen het potentieel van PQ912 als een nieuwe ziektemodificerende therapie. Probiodrug werkt aan een grotere proef waarin de resultaten van de studie moeten worden bevestigd.