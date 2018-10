Producentenprijzen China stijgen minder sterk

Gepubliceerd op | Views: 459 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - De producentenprijzen in China zijn in september minder sterk gestegen dan een maand eerder. Dat bleek uit cijfers van het Chinese statistiekbureau.

De producentenprijzen stegen in september met 3,6 procent op jaarbasis, na een stijging met 4,1 procent in augustus. Economen hadden in doorsnee op een toename met 3,5 procent gerekend. De consumentenprijzen in de tweede economie van de wereld gingen in september met 2,5 procent omhoog op jaarbasis. Een maand eerder kwam de inflatie nog uit op 2,3 procent.