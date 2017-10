Eurocommercial wil Brussels winkelcentrum

Gepubliceerd op | Views: 13

BRUSSEL (AFN) - Vastgoedinvesteerder Eurocommercial werkt aan een overname van het Brusselse winkelcentrum Woluwe. Het is daarover in exclusieve gesprekken verwikkeld. Met de overname is waarschijnlijk een bruto investeringsbedrag gemoeid van ongeveer 468 miljoen euro, zo laat het bedrijf maandag nabeurs weten.

Woluwe is volgens Eurocommercial het bekendste winkelcentrum van de Belgische hoofdstad. De overname gaat om het volledige complex van 23.000 vierkante meter winkeloppervlak, parkeerplaatsen en omliggend land.