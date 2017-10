'Opnieuw sterk kwartaal voor ASML'

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - ASML heeft opnieuw een sterk kwartaal achter de rug. Dat voorspellen analisten in een vooruitblik op de derdekwartaalcijfers die de chipmachinefabrikant woensdag voorbeurs publiceert. Beleggers zullen die dag waarschijnlijk vooral letten op de vooruitzichten en het orderboek.

Analisten verwachten in doorsnee dat ASML zijn eigen prognose van een kwartaalomzet van 2,2 miljard euro zal halen, blijkt uit een peiling door persbureau Bloomberg. Daarmee zouden de opbrengsten ruim een vijfde hoger zijn dan een jaar eerder. De nettowinst steeg naar verwachting ook met meer dan een vijfde, tot dik 481 miljoen euro.

Het Veldhovense bedrijf profiteert al een tijdje van een sterk toenemende vraag naar steeds kleinere en krachtigere chips. In de eerste twee kwartalen van dit jaar overtrof ASML zelfs zijn eigen omzetprognoses. In juli werd duidelijk dat de productielijn voor machines met hypermoderne EUV-technologie al voor de komende twee jaar zat volgeboekt. ASML zei daarbij op koers te liggen om de omzet dit jaar met circa een kwart te laten stijgen.

Brutomarge

De brutomarge voor het derde kwartaal wordt door marktvorsers geschat op 43,4 procent, iets boven de verwachting van zo'n 43 procent die ASML zelf heeft afgegeven. In het tweede kwartaal lag de marge evenwel nog op 45 procent. De daling komt doordat een steeds groter deel van de omzet voor rekening komt van EUV. Die technologie is nu nog minder winstgevend voor ASML dan oudere technologieën waar al langer op grote schaal chips mee worden gemaakt.

ASML moet het binnenkort wel stellen zonder financieel directeur Wolfgang Nickl. Hij kondigde vorige maand aan in de eerste helft van 2018 te vertrekken naar het Duitse concern Bayer. Topman Peter Wennink benadrukte direct dat de komende maanden hard gewerkt wordt aan een soepele overdracht, zodat de groeidoelstellingen van ASML niet in het gedrang komen. Het technologiebedrijf mikt op een jaaromzet van minstens 10 miljard euro in 2020.