AkzoNobel gaat meer chloormethaan produceren

AMSTERDAM (AFN) - Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel wil de productie van chloormethaan in zijn fabriek in Frankfurt verder opvoeren. Onlangs werd de productiecapaciteit daar al vergroot. Door knelpunten weg te halen, moet die capaciteit doorgroeien. De productiviteit van andere fabrieken van AkzoNobel in Frankfurt kan daardoor ook omhoog.

Chloormethaan wordt als halffabrikaat gebruikt bij de productie van onder meer farmaceutische producten en landbouwchemicaliën. Ook worden ze als grondstof gebruikt bij onder meer het maken van producten voor de bouw, elektronica en waterzuivering. AkzoNobel is marktleider in Europa bij de productie van chloormethaan.