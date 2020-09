Techsector en Fed trekken beurzen Wall Street omlaag

Gepubliceerd op | Views: 1.105 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag omlaag gegaan na het rentebesluit van de Federal Reserve. Die hield de Amerikaanse rente zoals verwacht gelijk en voorspelde ook nog jaren een zeer lage rente, maar de toelichting van Fed-baas Jerome Powell viel economen tegen. De techsector drukte daarnaast op op de koersen, waardoor alleen de Dow-Jonesindex een kleine winst overhield.

Die Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 28.032,38 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,5 procent tot 3385,49 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 1,3 procent in, tot 11.050,47 punten.

De Amerikaanse centrale bank hield zijn beleid gelijk en verwacht dat de rente nog tot en met 2023 op het huidige lage niveau blijft. Powell gaf aan dat het economische herstel sneller gaat dan verwacht, maar hij zei ook dat overheidssteun noodzakelijk blijft en dat er veel onzekerheden zijn over de duur van de coronacrisis.

FedEx kwam met cijfers en dikte 5,8 procent aan. De pakketbezorger deed afgelopen kwartaal goede zaken. Adobe, de maker van onder meer fotobewerkingssoftware Photoshop, presteerde ook beter dan gedacht, maar werd desondanks 4,4 procent lager gezet.

De techsector leverde ook in. Zwaargewichten als Apple (min 2,9 procent), Google-moeder Alphabet (min 1,3 procent), Amazon (min 2,5 procent), Microsoft (min 1,8 procent) en Facebook (min 3,3 procent) leden verlies.

Ontwikkelaar van cloudsoftware Snowflake debuteerde op de beurs en werd ruim twee keer zoveel waard. De verkoopprijs van de aandelen was al hoger gesteld dan de eerder aangekondigde bandbreedte en dus haalde het bedrijf van de tot Amerikaan genaturaliseerde Nederlandse topman Frank Slootman 3,4 miljard dollar op. Daarmee heeft het bedrijf de grootste beursgang dit jaar op Wall Street in handen. Na een handelsdag is de beurswaarde van Snowflake zo'n 73 miljard dollar.

Boeing werd 2,4 procent hoger gezet ondanks een vernietigend rapport van een commissie van het Huis van Afgevaardigden over de ontwikkelingen rond de 737 MAX-toestellen. Die vliegtuigen worden sinds twee crashes, waarbij in totaal 346 doden vielen, aan de grond gehouden.

Raytheon kondigde aan 15.000 banen te schrappen bij zijn burgerluchtvaarttak, tegen een eerder aangekondigde 8500 banen. Het aandeel van de onderneming stond 2,4 procent in de plus.

De euro was 1,1807 dollar waard, tegen 1,1835 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 5,2 procent duurder op 40,29 dollar. Brentolie klom 4,6 procent in prijs tot 42,39 dollar per vat.