ABN AMRO werkt samen met ODDO BHF op gebied van aandelenhandel

Over ODDO BHF



ODDO BHF is een onafhankelijke Frans-Duitse financiële dienstverlener met een geschiedenis van meer dan 170 jaar. Het bedrijf ontstond uit de samenvoeging van een Frans familiebedrijf opgebouwd door vijf generaties effectenmakelaars en een Duitse bank gespecialiseerd in het mkb. De groep heeft 2300 medewerkers, waarvan 1200 in Duitsland en 1100 in Frankrijk en Tunesië, en meer dan 110 miljard euro vermogen onder beheer. Met zijn aanzienlijke investering in marktexpertise is ODDO BHF actief in drie belangrijke segmenten: private banking, vermogensbeheer en corporate en investment banking. De groep heeft een unieke eigendomsstructuur: 65% van het kapitaal is in handen van de familie Oddo en 25% in handen van de medewerkers. Door deze samenwerkingsstructuur kan het bedrijf rekenen op de toewijding van zijn teams op de lange termijn. In 2019 genereerde ODDO BHF een nettoresultaat van 585 miljoen euro uit het bankbedrijf en op 31 december 2019 beschikte de groep over meer dan 890 miljoen euro aan eigen vermogen.